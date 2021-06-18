В США появился новый федеральный праздник - День освобождения рабов, отмечаемый 19 июня. В четверг, 18 июня, соответствующий законопроект подписали президент страны Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Этот день будет напоминать о позорном пятне рабства и ужасных последствиях этого общественного института, поможет извлечь уроки из истории, которую мы обязаны рассказывать детям, а также "преодолеть то расстояние, которое еще предстоит пройти", заявил Байден.

"Великие нации не игнорируют свои самые больные моменты... они извлекают из этого урок", - указал он, выступая на торжественной церемонии, в которой также участвовали около 80 членов конгресса, лидеры афроамериканского комьюнити, а также 94-летняя активистка Опал Ли, которая на протяжении десятилетий боролась за то, чтобы День освобождения рабов (Juneteenth) получил статус федерального праздника.

Ранее законопроект одобрилКонгресс США . 16 июня документ поддержали 415 депутатов Палаты представителей в Вашингтоне, против выступили 14. Днем ранее законопроект единогласно одобрили члены Сената. Таким образом, решение закрепить статус федерального праздника за Днем освобождения рабов было принято на фоне редкого единодушия обеих партий. Для вступления его в силу необходима подпись президента Джо Байдена. День освобождения рабов тем самым станет двенадцатым федеральным праздником, в последний раз аналогичное решение было принято 38 лет назад. 19 июня и ранее отмечалось официально в 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев.

Отмена рабства в США в 1865 году

Официальным днем отмены рабства в США считается 19 июня 1865 года. В этот день, два месяца после окончания Гражданской войны (1861-1865), прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем из Конфедерации южных штатов - Техасе. Документ был издан в разгар войны, 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном, но не вступил в силу из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции.

Дебаты об ответственности за рабство в США вновь разгорелись в 2020 году в ходе протестного движения против расизма и полицейского насилия, которые получили название BLM (Black Lives Matter).