Демпартия США голосует за выдвижение Харрис в президенты

Харрис не сомневается в своей победе. По данным самой партии, Харрис заручилась поддержкой 99 процентов делегатов-демократов, участвующих в процессе выдвижения. Национальный съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго.
Расистское высказывание Трампа
Между тем бывший президент страны и официальный кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост Дональд Трамп позволил себе расистское высказывание в адрес предполагаемой соперницы. Харрис в течение долгого времени позиционировала себя как женщину индийского происхождения и лишь недавно начала говорить о себе как о чернокожей, заявил экс-глава Белого дома, выступая перед Национальной ассоциацией чернокожих журналистов в Чикаго. „Я не знал, что она чернокожая, пока несколько лет назад она не стала чернокожей, а теперь она хочет, чтобы ее считали чернокожей“, - сказал Трамп.
В Белом доме назвали высказывания бывшего президента „оскорбительными“ и „отвратительными“. Сама Харрис заметила, что кандидат от республиканцев устроил в крупнейшем городе штата Иллинойс „старое шоу“ с „раздором“ и „неуважением“.
Камала Харрис родилась в Калифорнии. Ее отец эмигрировал в США с Ямайки, а мать приехала из Индии.