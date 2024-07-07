Демонстранты в Израиле требуют освобождения заложников

По всему Израилю в течение всего дня в воскресенье, 7 июля, проходят акции протеста с требованием к правительству страны договориться с террористической организации ХАМАС об освобождении захваченных ей заложников. Демонстранты, в частности, перекрывали дороги и устраивали демонстрации возле домов почти двух десятков министров и депутатов кнессета.

Участники протестов блокировали в часы пик важные перекрестки, на главной автомобильной трассе между Тель-Авивом и Иерусалимом протестующие подожгли шины. Только в Тель-Авиве в марше за освобождение заложников приняли участие около 2000 израильтян.