Протестующие в иракском городе Кербела в воскресенье, 9 мая, попытались взять штурмом консульство Ирана и подожгли пропускные пункты. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых виден огонь в зоне входа на территорию дипмиссии. По словам очевидцев, силы безопасности применили боевые патроны для разгона демонстрантов. Не менее 10 человек получили ранения. Власти на момент публикации не прокомментировали ситуацию.

Протесты вспыхнули после убийства антиправительственного активиста Ихаба аль-Вазни в Кербеле. Один из лидеров национального движения по борьбе с коррупцией был застрелен неизвестными на мотоцикле у своего дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие, ведется расследование. Преступникам не удастся избежать хватки правосудия, заверил премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми. С осуждением убийства уже выступили американские и британские дипломаты.

Акции с требованиями реформы политической системы и борьбы с коррупцией идут в Ираке с октября 2019 года. Многие активисты и некоторые общественные фигуры за это время были убиты.