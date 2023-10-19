Демонстранты проникли в одно из зданий Конгресса США

Не менее сотни протестующих в среду, 18 октября, проникли в здание Кэннона - одно из зданий Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Демонстранты призвали к прекращению огня в секторе Газа. Они отказались покинуть помещение, несмотря на требования полиции, в итоге акция протеста закончилась задержаниями.

Пропалестинскую демонстрацию провела организация "Еврейский голос за мир": ее члены называют себя евреями-антисионистами. Участники акции в здании Кэннона были одеты в футболки с надписями "Не от нашего имени" и "Евреи требуют прекратить огонь сейчас". Конгрессмен от партии республиканцев Брэндон Уильямс вынес к протестующим флаг Израиля.