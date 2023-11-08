Демократы в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

В ходе заседания, прошедшего 7 ноября, сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что сенату не следует откладывать выделение «важнейшей помощи Израилю ни на один день». Демократы в ответ говорили, что необходимо оказать помощь и Израилю, и Украине. «Наши союзники в Украине могут позволить себе задержку не больше, чем наши союзники в Израиле», — сказала сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая сенатский комитет по ассигнованиям.

Президент США Джо Байден 20 октября попросил конгресс одобрить финансирование помощи Израилю и Украине, а также выделить средства на противодействие Китаю и на строительство защитной стены на границе с Мексикой. Запрос Байдена предполагает финансирование на 106 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда пойдут на помощь Украине, 14,3 миллиарда — на помощь Израилю.