Демократы в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

В ходе заседания, прошедшего 7 ноября, сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что сенату не следует откладывать выделение «важнейшей помощи Израилю ни на один день». Демократы в ответ говорили, что необходимо оказать помощь и Израилю, и Украине. «Наши союзники в Украине могут позволить себе задержку не больше, чем наши союзники в Израиле», — сказала сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая сенатский комитет по ассигнованиям.
Президент США Джо Байден 20 октября попросил конгресс одобрить финансирование помощи Израилю и Украине, а также выделить средства на противодействие Китаю и на строительство защитной стены на границе с Мексикой. Запрос Байдена предполагает финансирование на 106 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда пойдут на помощь Украине, 14,3 миллиарда — на помощь Израилю.
В начале ноября палата представителей, которую контролируют республиканцы, приняла законопроект о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю в ответ на нападение ХАМАС на страну 7 октября. Помощь Украине в этот законопроект не вошла. При этом законопроект предусматривает сокращение финансирования Налоговой службы на те же 14,3 миллиарда.
Далее законопроект должен был рассмотреть сенат, где большинство мест занимают демократы. Представители Демократической партии сразу заявили, что у документа нет шансов быть принятым. Джо Байден, в свою очередь, ранее заявил, что если конгресс все же примет закон о выделении военной помощи Израилю без упоминания поддержки Украины, то президент США воспользуется правом вето.