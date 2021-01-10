"Я думаю, что они будут составлены <...> завтра [в понедельник]", - сказал Клайберн. - Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе".

О готовности демократов представить статьи импичмента президента также сообщает "Голос Америки" со ссылкой на конгрессмена Теда Лью. Уже более 190 членов Конгресса официально выступили за импичмент, все они представляют Демократическую партию.

Как именно будут сформулированы статьи импичмента, пока неясно, но очевидно, что президент будет обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого погибла демонстрантка и полицейский.. Как именно будут сформулированы статьи импичмента, пока неясно.

При этом очевидно, что президент будет обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого погибла демонстрантка и полицейский.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также попросила законодателей подготовить законопроект, направленный на задействование 25-й поправки к Конституции, допускающей отстранение президента от должности, если он не способен исполнять свои обязанности.

Усилия по отстранению Трампа от должности получили поддержку отдельных республиканцев. Демократы требовали, чтобы вице-президент Майк Пенс задействовал 25-ю поправку, но он выступил против этого, сообщил один из советников.

Телекомпания CNN сообщила, что сам Пенс не исключил такого шага, но некоторые лица из окружения вице-президента выразили обеспокоенность, что любые попытки отстранить Трампа могут спровоцировать президента на опрометчивые поступки.

Пресс-секретарь Пенса не ответил на просьбу о комментарии. До истечения срока полномочий Трампа остается всего 10 дней. Несмотря на это, демократы в Палате представителей намерены уже на следующей неделе завершить процедуру.

После этого дело будет передано в Сенат, который должен будет провести аналог судебного процесса. Сенат, как заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, не успеет этого сделать до 20 января, однако процесс может пройти и после завершения срока полномочий Трампа. Для вынесения обвинительного приговора необходимо большинство в две трети сенаторов, что потребует не менее 17 голосов республиканцев.

Если большинство в две трети выступит за осуждение, Трамп, в частности, лишится льгот, полагающимся бывшим президентам, включая охрану и пенсию. Кроме того, Сенат может проголосовать за то, чтобы запретить Трампу баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Демократы считают, что нападение, в ходе которого сотни сторонников действующего президента ворвались в Капитолий, из-за чего было прервано совместное заседание палат Конгресса, стало прямым следствие выступления Трампа на митинге в Вашингтоне. Трамп в нем не признал итоги президентских выборов и призвал своих сторонников идти к Капитолию.

При этом во время штурма Трамп в Twitter сначала не осудил его, призвав лишь не применять насилие по отношению к полиции, и лишь затем призвал к спокойствию и выступил с осуждением нападения.