Демократы собрали рекордные пожертвования на кампанию Харрис

Демократической партии США с момента объявления Джо Байденом о выходе из предвыборной гонки удалось собрать на платформе для небольших доноров ActBlue свыше 55 млн долларов. Соответствующую информацию приводит издание Politico в понедельник, 22 июля. За первые пять часов после объявления было собрано 27,5 млн долларов. Позднее ActBlue сообщила, что меньше чем за день удалось собрать 46,7 млн долларов, что было суточным рекордом для 2024 года. Деньги будут направлены как на кампанию Камалы Харрис, так и другим демократическим кандидатам, которым предстоит участие в выборах.