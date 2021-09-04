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Стороннику Трампа и конспирологического движения QAnon Джейкобу Энтони Чансли, запечатленному на кадрах штурма Капитолия в меховой шапке с рогами, грозит тюремный срок до 20 лет.
Дело о штурме Капитолия: "шаман" движения QAnon признал свою вину
© Zuma Press / Scanpix

Участник штурма здания Конгресса США Джейкоб Энтони Чансли, получивший известность как "шаман" движения QAnon, признал на суде свою вину. "Да, ваша честь", - заявил на заседании в Вашингтоне в пятницу, 3 сентября, житель штата Аризона, который в ходе беспорядков в начале января был запечатлен на кадрах с американским флагом на копье и меховой шапке с рогами. Тем самым Чансли признал себя виновным по наиболее тяжкому из шести пунктов обвинения, за который ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Его адвокат Алберт Уоткинс призвал освободить подсудимого до оглашения приговора. У него нет судимостей, он не был организатором беспорядков и не совершал в их ходе насильственных действий, подчеркнул Уоткинс. Перед слушаниями адвокат заявил, что Чансли является "мирным человеком с реальными психологическими проблемами", из-за которых подпал под влияние теорий заговора.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели.

33-летний Джейкоб Энтони Чансли, провозгласивший себя "шаманом" QAnon, был задержан 9 января, в тот же день ему предъявили обвинения, с тех пор он находится под стражей. Приговор ему планируется огласить 17 ноября. Сторонники движения QAnon верят в тайное мировое правительство, похищающее детей, и считают Трампа спасителем мира.

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Deutsche Welle

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