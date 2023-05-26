Родс, основатель "Хранителей присяги", был осужден по обвинению в подстрекательстве к мятежу и других преступлениях.
Он не врывался в Капитолий 6 января 2021 года, но координировал свои действия с ополченцами, штурмовавшими здание.
Это самый суровый приговор, вынесенный по делу о штурме Капитолия. Прокуратура просила для Родса 25 лет.
Родс также был осужден в прошлом году за воспрепятствование официальному разбирательству и фальсификацию документов в ходе одного из самых громких судебных процессов в США.
На слушаниях в четверг лидер ополчения не проявил особых угрызений совести, заявив, что он политический заключенный, и настаивая на том, что "Хранители присяги" намеревались защищать только других протестующих.
Судья Амит Мехта отклонил эти утверждения и выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Родса, в том числе угрозой повесить бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Стюарт Родс, юрист и бывший десантник армии США, получивший образование в Йельском университете, основал организацию "Хранители присяги" в 2009 году.
Вооруженные члены антиправительственной группировки появлялись на ряде протестов и противостояний и в итоге стали убежденными сторонниками Дональда Трампа.
Что делали "Хранители присяги" 6 января?
Родс начал кампанию по отклонению результатов выборов через два дня после голосования в ноябре 2020 года, когда еще продолжался подсчет бюллетеней.
Он обратился к сторонникам: "Мы не справимся с этим без гражданской войны… Готовьте свой разум, тело, дух".
Затем Родс и другие члены группировки потратили тысячи долларов на оружие и снаряжение и спрятали их в номере отеля в Вирджинии незадолго до 6 января 2021 года.
Во время штурма Капитолия Родс оставался снаружи здания, отвечая на телефонные звонки и сообщения, в то время как другие "Хранители присяги" проникли в здание.
Адвокаты защиты утверждали, что тайник с оружием никогда не использовался, а ополчение выполняло исключительно оборонительную задачу. Они планируют обжаловать приговор.
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