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Сотрудники полиции обвиняются в том, что не пришли на помощь афроамериканцу, когда другой полицейский в течение почти десяти минут стоял коленом на шее задержанного, в результате чего тот задохнулся и умер.
George'o Floydo mirties metinės
George'o Floydo mirties metinės
© Reuters / Scanpix

Окружной судья США Пол Магнусон на слушаниях в Сент-Поле, штат Миннесота приговорил двух бывших полицейских из Миннеаполиса Ту Тао и Александра Кьенгу к 3,5 и 3 годам соответственно. Они признаны виновными в нарушении гражданских прав афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в мае 2020 года, сообщает в четверг, 28 июля, агентство Reuters. Осужденные полицейские — последние обвиняемые по этому делу.

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Согласно данным следствия, сотрудники полиции виновны в том, что не пришли на помощь Джорджу Флойду, когда полицейский Дерек Шовин в течение почти десяти минут стоял коленом на шее задержанного, в результате чего тот задохнулся и умер.

Как сообщило следствие, Александр Кьенга прижал спину Флойда, Ту Тао разгонял обеспокоенных прохожих. Еще один офицер, Томас Лейн, держал задержанного за ноги.

Несколькими днями ранее суд приговорил Томаса Лейна к двум с половиной годам лишения свободы. В июне 2021 года был оглашен приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в убийстве Джорджа Флойда. Он получил 252 месяца (21 год) лишения свободы. Однако с учетом того, что Шовин до суда провел в заключении семь месяцев, он будет находиться в тюрьме 20 лет и пять месяцев.

Гибель Флойда стала причиной массовых выступлений против расовой дискриминации и зарождения децентрализованного общественно-политического движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM). Демонстрации в некоторых случаях перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее подобные акции протеста прошли во многих других странах.

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Deutsche Welle

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