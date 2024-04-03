Delfi Meedia проводит первую в странах Балтии и Скандинавии конференцию, посвященную инвестициям в Украину

"Каждый новый контакт – это шаг к более сильной Украине, каждое новое знакомство и соглашение делает сильнее и Украину, и всю Европу. Структуру Украины необходимо максимально укреплять и поддерживать, экономически сильная Украина является частью гарантии безопасности всей Европы. Я также благодарю наших соорганизаторов - компанию Miltton и Министерство иностранных дел - за то, что они взялись за такое ответственное дело".

Одним из партнеров конференции является Министерство иностранных дел. Вице-канцлер МИД по вопросам внешней экономики и сотрудничества в целях развития Марийн Ратник верит в важность международного сотрудничества: "Экономическое сотрудничество с Украиной уже сегодня – это то, что обеспечивает силу и устойчивость украинского государства даже во время войны. Поддерживать экономику сегодня также дешевле, чем восстанавливать сегодняшнюю Украину после окончания войны. Таким образом, каждый потраченный цент – это инвестиция в будущее Украины. Сегодня Украина представляет собой сложную среду для ведения бизнеса, но не невозможную. Эстонские предприниматели активно и смело развивают деловые связи в Украине, и Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает их в этом, как может. В этом году мы организуем ряд отраслевых бизнес-семинаров в Украине, а также в Эстонии".