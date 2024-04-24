Делегация Северной Кореи прибыла на переговоры в Иран

Северную Корею и Иран давно подозревают в сотрудничестве по программам создания баллистических ракет, возможно, в обмене техническим опытом и компонентами для их производства. Считается, что Пхеньян и Тегеран поддерживают секретные военные связи, уточняет Голос Америки.

Южнокорейское агентство Агентство "Рёнхап" отмечает, что предыдущая поездка высокопоставленного чиновника из КНДР в Иран состоялась в 2019 году. Тогда зампредседателя Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Чол Мин встретился с председателем иранского парламента и обсудил двустороннее сотрудничество.

Разведка Южной Кореи подозревает Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием — беспилотниками и баллистическими ракетами — в ночь с 13 на 14 апреля.