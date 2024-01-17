Действительно ли пес Боби прожил 31 год? Книга рекордов Гиннесса проводит расследование

В прошлом году Боби (официальное название породы Рафейру ду Алентежу) дважды попал в заголовки мировых СМИ: первый раз, когда Книга рекордов назвала его самым старым из всех живущих на планете псов, второй — когда он после смерти стал самой старой собакой, когда-либо жившей на нашей планете.
Боби умер в октябре прошлого года в возрасте 31 года и 165 дней. Если перевести этот возраст в человеческий эквивалент, то получится, что он дожил до 217 лет. В это трудно поверить не только нам с вами, но и ветеринарам.
Дэнни Чемберс, ветеринар и член совета Королевского колледжа ветеринарных хирургов, который объединяет 18 000 врачей животного здравоохранения, сказал британской газете Guardian, что "ни один из моих коллег-ветеринаров не верит, что Боби на самом деле был 31 год".
"Если Книга рекордов Гиннесса хочет сохранить свой авторитет, в том числе и в глазах представителей ветеринарной профессии, то она должна предоставить нам неопровержимые доказательства", — добавил он.
На чем же базируется мнение тех, кто считает, что Боби прожил хоть и долгую, но далеко не рекордную жизнь?
Начнем с того, что средняя продолжительность жизни португальских мастифов составляет от 12 до 14 лет. Представить себе, что Боби превысил среднестатистический показатель больше чем в два раза, довольно сложно, говорят ветеринары.
Второй повод для сомнения касается официальной регистрации: кто, как и когда проверял, что пес действительно родился в 1992 году?
В Португалии есть национальная база данных Sistema de Informação de Animais de Companhia (Информационная система для домашних животных, сокращенно SIAC), в которой зарегистрированы все домашние животные.
Один из ведущих журналистов онлайн-журнала Wired Мэтт Рейнолдс решил провести собственное расследование и обратился в SIAC напрямую, с просьбой подтвердить или опровергнуть возраст рекордсмена.
Полученный им ответ, вместо того, чтобы окончательно разъяснить ситуацию, еще больше всех запутал: "Мы можем подтвердить, что пес по имени Боби действительно был зарегистрирована в SIAC 3 июля 2022 года", — так начиналось письмо координатора SIAC Эурико Кабрала.
Казалось бы, на этом все, кто верит в долголетие Боби, могли вздохнуть с облегчением, но нет, потому что продолжение письма оказалось значительно менее обнадеживающим: "Владелец животного заявил, что оно 1992 года рождения, но у нас нет данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это заявление".
Поскольку сомнения всплыли уже после того, как останки долгожителя были кремированы, неопровержимых доказательств почтенного возраста пса или обмана его бывшего владельца, нет и быть не может.
Придется обратиться к косвенным.
Специалист по поведению собак из Будапештского университета Энико Кубину, например, отметила, что, если верить фотографиям, то Боби страдал от избыточного веса, а толстые собаки редко доживают до глубокой старости.
Дальнейшие сомнения касались окраса покойного пса. Некоторые скептики говорили, что на фотографиях молодого Боби и его же в почтенном возрасте запечатлены две разные собаки.
Специалист по окрасу собак из Университета Саскачевана в Канаде Шейла Шмутц заявила, что она видит разницу и понимает, почему некоторые люди считают, что это разные псы, но не может сказать с уверенностью, действительно ли это две разные собаки.
Боби прожил всю свою жизнь в деревне Конкейрос, неподалеку от западного побережья Португалии, в семье Коста.
В свое время, объясняя причины долголетия пса, он сказал, что тот "всю жизнь прожил в "спокойной и мирной обстановке, бегал там, где хотел, и ел то, что ели и хозяева".
Единственная разница в рационе заключалась в том, что собачью еду предварительно вымачивали в воде, чтобы удалить специи и приправы.
По словам Лионеля Коста, все требования Книги рекордов Гиннесса для подтверждения возраста Боби были выполнены.
Вольная и сытая жизнь на природе, безусловно, сыграла роль в продолжительности жизни пса, которая в любом случае была долгой, даже если расследование Книги рекордов Гиннесса не подтвердит, что она была исключительной, считают ветеринары.
До смерти Боби самой старой собакой была австралийская Блюи, которая умерла в 1939 году в возрасте 29 лет.
Его владелец Лионель Коста был возмущен тем, что кто-то посмел выразить сомнение в том, что история Боби не соответствует действительности.