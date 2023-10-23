Дебаты в ЕС: как защитить детей от сексуального насилия в интернете?

Рианнон было всего тринадцать лет, когда она подверглась сексуальному насилию в интернете. Ее обидчику было предъявлено обвинение, но последствия его преступлений оставили глубокий шрам.

"Я очень долго не рассказывала о насилии, — сказала Рианнон в интервью Euronews. — Я страдала от тревоги, панических атак, депрессии, самоповреждения и попыток самоубийства".

Сейчас ей 33 года, и она живет, зная, что изображения и видеозаписи с её участием по-прежнему циркулируют в интернете. Но она говорит об этом, чтобы призвать власти реагировать на похожие ситуации.

На этой неделе министры Евросоюза обсуждают новые законы, предложенные Еврокомиссией для борьбы с сексуальным насилием над детьми в интернете и для того, чтобы преступления, подобные тем, что были совершены в отношении Рианнон, не повторялись в сети изо дня в день.