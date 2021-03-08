По информации De Volkskrant, российские хакеры осенью 2020 года разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники обладали доступом к внутренним сетям агентства на протяжении минимум одного месяца, утверждает издание. Преступники интересовались стратегией вакцинации в странах Европы и тем, препараты каких производителей приобретают те или иные государства.

Украденные документы BioNTech/Pfizer всплыли в Рунете





Кроме того, хакеры украли часть документов, касающихся производителей вакцин - германской компании BioNTech и американской Pfizer. Позднее некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, причем представители EMA утверждают, что опубликованные данные были изменены. Эксперты не исключают, что злоумышленники намеревались с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата BioNTech/Pfizer.

А хакеры из Китая получили доступ к внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, пишет De Volkskrant. По словам его собеседников, это произошло благодаря кибератаке на один из германских университетов. Другие подробности инцидента неизвестны. И Россия, и Китай отрицают причастность к атакам.