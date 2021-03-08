aA
За кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) стоят хакеры из России и Китая. Об этом нидерландское издание De Volkskrant сообщило в субботу, 6 марта, со ссылкой на неназванных информаторов, знакомых с ходом расследования. Европейский регулятор еще в декабре 2020 года признал, что стал мишенью киберпреступников, однако до сих пор не уточнил, кто именно стоит за нападением.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

По информации De Volkskrant, российские хакеры осенью 2020 года разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники обладали доступом к внутренним сетям агентства на протяжении минимум одного месяца, утверждает издание. Преступники интересовались стратегией вакцинации в странах Европы и тем, препараты каких производителей приобретают те или иные государства.

Украденные документы BioNTech/Pfizer всплыли в Рунете

Статьи по теме:
Уязвимость в Microsoft перерастает в глобальный кризис кибербезопасности
CNN: Белый дом готовится создать структуру по противодействию кибератакам  (8)


Кроме того, хакеры украли часть документов, касающихся производителей вакцин - германской компании BioNTech и американской Pfizer. Позднее некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, причем представители EMA утверждают, что опубликованные данные были изменены. Эксперты не исключают, что злоумышленники намеревались с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата BioNTech/Pfizer.

А хакеры из Китая получили доступ к внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, пишет De Volkskrant. По словам его собеседников, это произошло благодаря кибератаке на один из германских университетов. Другие подробности инцидента неизвестны. И Россия, и Китай отрицают причастность к атакам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Хакеры атаковали тысячи организаций с помощью уязвимости в программе Microsoft (11)

Взлому подверглись десятки тысяч частных компаний и...

TOP новостей

Эксперт: если люди не соблюдают ограничение мобильности, от него стоит отказаться (6)

В Литве несколько недель количество новых случаев...

Vladimir Kalej Vladimir Kalej Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus

"Милиционеры превратились в бандитов": белорусский инженер бежал в Литву после необоснованных обвинений (132)

Литва выдала 792 разрешения на въезд белорусам,...

Комиссия по чрезвычайному положению обсудит вопрос мобильности (16)

Правительственная Комиссия по чрезвычайному положению...

Коронавирус в Литве: 213 новых случаев, 8 человек скончались (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 213 новых...

Советник главы Минздрава Литвы: в середине марта начнется целенаправленная информационная кампания (16)

Министерство здравоохранения Литвы упоминает, что с...