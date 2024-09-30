De facto: Задержанный за нападение на соратника Навального путешествовал с поддельным латвийским паспортом

Программа выяснила, что фальшивый латвийский паспорт был выдан в 2017 году на имя Сергея Штурбы, негражданина Латвии. В De facto удостоверились, что паспортные данные настоящие, за исключением снимка, на котором вместо Штурбы изображен Блинов.

В более ранней переписке Блинов сообщал Невзлину, что для изготовления поддельного паспорта необходимо 6-8 фотографий, в разной одежде, сфотографированных ближе и дальше. Сам Блинов отправил образцы на проверку и упомянул, что паспорта могут быть одноразовыми на месяц или арендованными, сообщает программа.

Переписка Блинова с Леонидом Невзлиным, бизнесменом из Израиля, бывшим представителем руководства нефтяной компании „ЮКОС“, попавшая в руки соратников Навального, свидетельствует, что Блинов год назад отправлял фото из салона самолета, после успешного перелета из Мадрида в Варшаву. „Документ прошел все проверки“, - написал Блинов.

Штурба, которого несколько раз судили за кражи, проживает в Лиепае, на его имя зарегистрировано несколько компаний. 10 лет назад его поймали на краже женских перчаток, пишет газета Kurzemes vārds. Он также регулярно воровал кофе и шоколад. В одном из приговоров суда суммировались уголовные судимости Штурбы - до 2018 года их было более 20-ти. Один из своих „тикток“-роликов Штурба снял, находясь в полицейском автобусе.

Программа встретилась со Штурбой по месту его жительства в Лиепае. Отвечая на вопросы через открытое окно на первом этаже, Штурба представил свою версию событий. По словам мужчины, его паспорта регулярно воровали. Это случалось несколько раз за рубежом.