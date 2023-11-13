De facto: Латвия создаст международное госпредприятие по производству боеприпасов

De facto выяснилa, что в ближайшие две недели в правительстве может быть рассмотрен вопрос о создании госкомпании по развитию военно-производственного предприятия. Это необходимо для того, чтобы побороться за софинансирование Еврокомиссией развития военного производства. Латвия будет делать это вместе с партнерами из Франции и Финляндии.

13 декабря закроется заявка на подачу заявки на софинансирование со стороны Еврокомиссии по развитию военной промышленности. Страны будут конкурировать своими проектами. Для этого Латвия должна сначала принять решение о создании соответствующего общества государственного капитала. Проект, который уже был подготовлен при предыдущем правительстве, пока не появился в повестке дня нынешнего Кабмина. Времени осталось мало, но конкуренция за финансирование высока, выяснила программа.