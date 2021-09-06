De facto: большинство контрабандных сигарет поступает в Латвию с белорусской фабрики

Как отмечают в De facto, многое свидетельствует о том, что в этом нелегальном бизнесе задействован режим Александра Лукашенко.
В 2020-2021 гг. более половины контрабандных сигарет поступило в Латвию из Беларуси. Контрабандные сигареты, которые завозятся из России, - в большинстве случаев тоже с белорусскими акцизными марками, рассказали в Службе госдоходов (VID).
Сигареты прячут сигареты в грузах щепы, макарон, угля, металлов, бетонных блоков и других. Контрабандисты пытаются переправлять сигареты на льдинах или прикреплять их магнитами к вагонам.
В прошлом году в Латвии было задержаны 72,7 млн нелегальных сигарет. 55% контрабандных сигарет поступило через границу с Беларусью. Только в виде таможенных сборов госбюджет недополучил 17 млн евро. В этом году объем контрабанды пока меньше - около 25 млн сигарет, но число "отловленных" правоохранителями партий заметно выросло.
В De facto подчеркивают, что контрабандой сигарет занимается не только организованная преступность, но, скорее всего, эта деятельность приносит доходы и режиму Лукашенко.
Существенную часть контрабанды составляют сигареты марок NZ и "Премьер", то есть они изготовлены на белорусском госпредприятии "Гродненская табачная фабрика "Неман".
"Это Гродненская табачная фабрика... Мы понимаем, что эти сигареты изготовлены на производстве, контролируемом белорусским государством", - пояснил директор таможенного управления VID Раймондс Зукулис.
По данным исследовательской компании Nielsen, примерно 80% контрабандных сигарет в Латвии изготовлены на этой Гродненской фабрике.
Эксклюзивными правами на распространение продукции этой фабрики обладает белорусская компания "Энерго-Оил, принадлежащая входящему в круг Лукашенко бизнесмену Алексею Алексину.
В декабре 2020 года Алексин не был включен в санкции, введенные Европейским союзом. На принадлежавшем его семье латвийском предприятии Latgales alus в Даугавпилсе работали десятки человек. Однако ЕС все-таки включил Алексина в четвертый раунд санкций, введенных против Беларуси после захвата самолета Ryanair. После этого Алексину пришлось продать свой латвийский бизнес.
Алексин был включен в санкционный список за участие в табачном, нефтяном и логистическом бизнесе, а также за его тесные отношения с Лукашенко. Например, семье Алексина принадлежит недвижимость в Могилевском районе, которую часто называют "президентской резиденцией" и куда часто приезжает Лукашенко.
Евросоюз в июне ввел различные внешнеторговые ограничения для Беларуси, в том числе распространяющиеся на сырье для табачных изделий, чтобы осложнить работу белорусских табачных фабрик.
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