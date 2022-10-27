Папа Римский Франциск предостерег священников и монахинь относительно опасности просмотра порнографии.

Об этом 86-летний Папа заявил в Ватикане отвечая на вопрос о том, как лучше всего использовать цифровые и социальные медиа, информирует ВВС.

По его мнению, просмотр порнографии "ослабляет священническое сердце".

Порнография, по его словам, это - "порок, который имеют очень много людей, даже священники и монахини".

"Дьявол выходит оттуда. Чистое сердце, то, которое Иисус принимает каждый день, не может воспринимать эту порнографическую информацию", - сказал Папа священникам и семинаристам.

Он посоветовал удалить контент для взрослых из телефонов, чтобы не было соблазна, потому что церковь рассматривает порнографию как преступление против непорочности.

Папа также посоветовал священникам пользоваться социальными сетями, но не уделять им слишком много времени.

Напомним, Папа Римский Франциск впервые в истории Римско-католической церкви назначил трех женщин в Департамент по делам епископов Ватикана.