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Президент России Владимир Путин считает необходимым "честный диалог" его страны с Европой. Следует избавиться от фобий прошлого и вместо это смотреть в будущее, заявил Путин в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 27 января. По его словам, нынешняя ситуация, "очевидно, ненормальная".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Президент РФ уверен, что у России и Европы имеются общие основополагающие ценности, включая культуру. "По сути, это одна цивилизация", — сказал Владимир Путин. "Мы должны вернуться к позитивной повестке. Россия заинтересована в этом, и я убежден, что в этом заинтересованы и европейские страны", — добавил он. В то же время российский президент не выдвинул никаких конкретных предложений для улучшения двусторонних связей.

В настоящее время отношения между Западом и Россией весьма напряженные. Стороны глубоко расходятся во мнениях относительно кризисов в Украине и Сирии и по вопросам о защите прав человека. Отношения между сторонами омрачает также отравление в России известного оппозиционера Алексея Навального, а также его арест по возвращении на родину после лечения в Германии.

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Deutsche Welle
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