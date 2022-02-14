Давление и страх войны. Что говорят киевляне о ситуации на границе Украины с Россией?

Портал Delfi поговорил с жителями Киева о возможной угрозе вторжения российских войск и выяснил, что о накале ситуации у границ Украины думают простые люди.

Оксана

Оксана © Foto: Māris Morkāns





Продавщица орехов и сухофруктов Оксана и сама не паникует, и утверждает, что киевляне в целом пока спокойно относятся к сложившейся на границе ситуации.

"Ну, конечно, страшновато, но будем надеяться, что все пройдет мимо нас. В городе спокойно, паники нет. В телевизоре, конечно, говорят…", — отметила она.

По словам Оксаны, жизнь в городе идет своим чередом, люди надеются на лучшее. Надеются, что войны не будет.

Киевлянка также считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам договариваться с лидером РФ Владимиром Путиным. В целом, нынешний глава Украины ожиданий Оксаны не оправдал.

"Я считаю, что надо не ходить вокруг да около, а идти напрямую, разговаривать, садиться за стол переговоров. Мы-то соседи с Россией, а США где? Далеко. Многих надежд не оправдал. Ни Порошенко, ни он. Был Янукович, была стабильность, какой-то порядок был", — сказала Оксана.

Галина

© Foto: Māris Morkāns





Хозяйка мясного прилавка на Бессарабском рынке Галина тоже не беспокоится о нарастающем напряжении между Украиной и Россией. Она уверена, что войны не будет, а политики и СМИ лишь нагнетают обстановку.

"Я думаю, что это какая-то большая чепуха. Все будет в порядке. Идет атака психологическая на украинцев. Мы спокойны", — указала Галина.

К нынешнему украинскому президенту женщина относится с пониманием. Галина считает, что он стал лидером страны в тяжелое время.

"Я положительно к Зеленскому отношусь. Сейчас каждому, кто бы пришел к власти, было бы очень трудно", — подытожила она.

Николай

© Foto: Māris Morkāns





Многие, с кем пообщался портал Delfi, считают, что политики психологически давят на людей, а реальное вторжение вряд ли произойдет. Такого же мнения придерживается и житель Киева Николай.

"Думаю, что войны не будет, они запугивают украинский народ. Психологическое давление идет", — сказал он.

В случае потенциального вторжения Николай если и уедет из столицы, то только на дачу. Больше ехать некуда. В войну мужчина не верит, считает, что Путин своими действиями лишь пытается запугать Украины и ее жителей.

"Ну куда уехать? Дача есть за Киевом, туда поеду и все. Родственники есть, но рядом с Молдавией, а они [российские военные — прим.ред.] же могут полезть откуда захотят. Путин же может с трех сторон зайти, но он не полезет. Он спрячется и будет сидеть. Он запугивает, прессингует украинский народ. Сколько веков Россия давила на всех… Лезла, забирала, грабила, убивала… Если Путин дает приказ своих убивать, мы кто такие для него? Никто", — заявил Николай.

Зеленскому киевлянин больше не доверяет, хоть и голосовал за него на выборах. По словам Николая, многие украинцы разочаровались в нынешнем президенте. В особенности несправедливым мужчина считает размер воинских зарплат.

"Есть много у меня знакомых, я одно время работал в Донецке, а потом эта беда случилась. Многие просто убежали. У меня соседи на даче снимают жилье, они оттуда приехали. А туда никто не едет. Туда только едут парни наши защищать родину. Потому что с работой плохо. А Зеленский их, бедных, обманывает. Зарплата маленькая у них, а она должна расти. Считаю, что это издевательство над людьми", — подчеркнул Николай.

Ольга

© Foto: Māris Morkāns





Тем временем бывшая сотрудница пресс-службы Верховной Рады Ольга с опаской относится к происходящему. Молодая мама не хочет войны для своей дочери и в случае вторжения России покинет Киев.

Ольга считает, что безопаснее всего сейчас жить в западной части Украине, рядом с польской границей, поскольку там в основном живут проевропейски настроенные люди.

"Я с маленьким ребенком, в этом случае думаешь больше не про себя, а про детей. Какие-то патриотические нотки немного притупляются, когда есть ребенок. Тем более, мы прошли уже много событий в нашей стране. Поэтому я понимаю, где зарыта собака. Надо не думать о том, как бежать на передовую, хотя может, это сейчас будет звучать неправильно, но в этой ситуации больше политики, чем всего остального. Я, в первую очередь, буду думать, как уехать из Киева. Моя мама живет ближе к польской границе. Я от знакомых слышу, что в ту сторону, скорее всего, не пойдут. Потому что там все-таки большая концентрация украинцев, они скорее станут частью Польши, но точно не России. У них нет ностальгии по советскому прошлому, там больше проевропейских людей", — пояснила киевлянка.

По ее словам, в случае войны с Россией Киев станет центром происходящего и оставаться в украинской столице будет небезопасно.

"Здесь оставаться глупо. Я работала в Верховной Раде, когда были события 2014 года. Помню, когда уходил Янукович, как над нашими головами пролетали пули. С одной стороны, патриотизм… Но, с другой стороны, даже наша "Небесная сотня"… Мы все видели, что это был торг, чтобы одну власть сменить на другую. Искать виновных сейчас уже не приходится", — вспоминает Ольга.

В том, что Россия продолжает наращивать военные мощности у границ Украины, киевлянка частично винит западные страны. По ее мнению, агрессия со стороны РФ, безусловно, есть, но некоторые действия являются реакцией Кремля на позицию США и Евросоюза.

"Я уверена, что это не вопрос России. Это больше вопрос США и Европы. Знаете, когда заходишь в клетку к большому льву и начинаешь его сам провоцировать, он тебя и не трогал бы, но ты сам ему говоришь "выходи". Мне кажется, что США, Европа и Украина ведут себя так в этой ситуации", — заявила Ольга.

Атмосфера в городе

В целом, по наблюдением портала Delfi, обстановка в Киеве была спокойной. Не висят на улицах агитационные плакаты, призывающие отправляться на фронт, люди все так же спешат по своим делам. Жителей успокаивает и сам Зеленский, который говорит, что причин для паники нет.

Несмотря на это, журналисты Delfi все же заметили присутствие вооруженной полиции на улицах Киева — стражи порядка оцепили подход к Майдану Незалежности и здание Верховной Рады.

Однако это были единственные места в центре украинской столицы, где были замечены вооруженные сотрудники полиции. Ситуация, конечно, может в корне поменяться. Мэр Киева Виталий Кличко уже сообщил о том, что городские власти утвердили план эвакуации города и готовы к худшему. Время покажет, как будет развиваться ситуация в Украине.