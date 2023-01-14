Полицейские не смогли подтвердить вину в ненадлежащем исполнении обязанностей высокопоставленных сотрудников мэрии Сеула, национальной полиции Южной Кореи или министерства внутренних дел страны.

Вместо этого виновными в трагедии были названы чиновники более низкого ранга. Шестеро из них были арестованы по обвинениям в халатности, в том числе бывший глава полиции и руководитель администрации района Сеула, где произошла трагедия. В докладе также рекомендовано привлечь к ответственности еще 17 человек, среди которых есть и начальник полиции южнокорейской столицы.

Родственники погибших добивались наказания более высокопоставленных чиновников. Отец одной из жертв сказал BBC, что авторы доклада "отрубили хвост ящерице, чтобы спасти ее голову".

Глава полицейской следственной группы Сон Чи Хван заявил, что власти заранее не предприняли никаких мер на случай давки и не смогли адекватно отреагировать на многочисленные звонки людей, сообщавших о происшествии. Неправильная оценка ситуации привела к задержке в передаче информации и плохой координации действий между различными службами, добавил он.

"Эти многочисленные, наложившиеся друг на друга ошибки и привели к огромному числу человеческих жертв" — отметил Сон Чи Хван.

Толпа в узком пространстве



Хэллоуин не считается в Южной Корее большим праздником, однако в этот день в Итхэвоне — районе с международной культурной атмосферой — собралось множество людей. Во время давки там могло находиться до 100 тысяч человек — в основном молодые люди, некоторые из них были в костюмах.

На видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона было столько людей, что им становилось страшно.

Сотрудники пожарной службы и свидетели рассказали, что люди продолжали идти в узкий переулок, который уже был заполнен от стены до стены. В это время некоторые находившиеся в верхней части улицы упали, после чего началась давка.

Вскоре после трагедии стало известно, что первые звонки в полицию с предупреждениями о том, что ситуация на параде становится опасной, поступили в полицию за несколько часов до гибели людей. Однако полицейские отреагировали только на четыре из 11 таких сигналов.