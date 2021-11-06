Давка произошла в первый день фестиваля во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, в пятницу, около 21:15 по местному времени (в 2:15 субботы по Гринвичу).

После того, как началось выступление Скотта, зрители начали двигаться ближе к сцене, из-за чего возникла давка и началась паника.

17 человек были госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца. Позже была подтверждена смерть восьми человек. Различные травмы получили порядка 300 человек, у большинства пострадавших - ушибы.

Газета Houston Chronicle пишет, что Трэвис Скотт несколько раз прерывал выступление и просил охрану проверить, все ли в порядке со зрителями, которые были около сцены. Как пишет издание, музыкант заметил, что некоторым из зрителей, которые были в толпе, стало плохо.

Концерт был остановлен после того, как стало ясно, что как минимум несколько человек получили серьезные травмы, а еще несколько потеряли сознание.

Всего на концерте было 50 тысяч зрителей. Организаторы фестиваля уже объявили, что все выступления, запланированные на воскресенье, заключительный день мероприятия, отменены.