По словам Арахамии, министерство обороны страны возглавит Кирилл Буданов, глава военной разведки ГУР.

Арахамия не сказал, когда будет официально оформлен этот шаг. Резников пока не прокомментировал случившееся.

"Война диктует изменения в кадровой политике, – заявил Арахамия в «Телеграме». – Время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это то, что происходит сейчас и будет происходить в будущем... Враг готовится к наступлению. Мы готовимся защитить себя и вернуть то, что нам принадлежит".