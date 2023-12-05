Данные мониторинга сточных вод в Латвии выявили новый тип Covid-19 — Pirola

В SPKC поясняют, что сезонную вакцинацию от инфекции Covid-19 рекомендуется проводить вовремя. Наиболее подходящим временем будет период с сентября по декабрь, однако вакцинацию можно провести и позже, даже несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 уже выросла еще больше. Важно, чтобы вакцина вовремя усилила защиту организма от тяжелого течения заболевания, поэтому не следует откладывать вакцинацию до тех пор, пока заболевание не станет обширным и высока вероятность контакта с вирусом.