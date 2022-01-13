Одновременно официальный Копенгаген сократил срок действия так называемого паспорта здоровья. Теперь у жителей королевства, сделавших две прививки от ковида, этот документ действует в течение пяти месяцев после второй дозы вакцины — вместо семи. Третий укол, который сделали 54,6 процента жителей, означает неограниченный срок действия паспорта.
Кроме того, датские власти объявили о возобновлении работы учреждений культуры, вынужденных 19 декабря закрыть свои двери для посетителей. На мероприятия в помещениях будут пускать не больше 500 человек.
Возбудитель "ковида" — у каждого шестого жителя Дании
По данным портала Worldometer, с начала пандемии в королевстве с 5,8 млн человек возбудитель Covid-19 выявлен примерно у одного миллиона жителей. Около 3400 больных скончались, 746 тысяч выздоровели.
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