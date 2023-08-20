Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Со своей стороны датский премьер подтвердила, что ее правительство будет поддерживать обороняющуюся от российского вторжения Украину "так долго, как будет необходимо". По словам Фредериксен, в Дании сейчас находятся более 70 украинских военнослужащих, прибывших на обучение управлению американскими истребителями.

В Данию Зеленский прилетел из Нидерландов, где в тот же день провел переговоры с премьер-министром королевства Марком Рютте на авиабазе в Эйндховене. После тренировки украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 Киев получит 42 этих американских самолета, заявил он. "Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!" - написал он в Telegram, назвав достигнутые договоренности историческими и еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины.