Дания передала Украине уникальные морские дроны

Об этом информагентству АрмияInform рассказал начальник гидрографической службы ВМС ВС Украины, капитан 1-го ранга Роман Гончаренко.

По его словам, эти дроны оборудованы многолучевым эхолотом, предназначенным для съемки рельефа дна с целью ситуационной осведомленности подводного пространства.

"Главная задача многолучевого эхолота – собирать точные данные о морском дне и морской среде. Затем их можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе", – отметил Гончаренко.

Он пояснил, что это позволяет знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки плавсредств, а также варианты прохода и маршруты переходов судов.