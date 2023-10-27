Дания отправила Украине новый пакет военной помощи на 522 млн долларов

Как заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, в новый пакет войдет «дополнительная бронетехника для наших воинов: танки, БМП, дроны, снаряды для артиллерии».

Издание «Европейская правда» уточняет со ссылкой на Минобороны Дании, что Украина получит от Дании танки Т-72ЕА, БМП-2, а также артиллерийские снаряды, огнестрельное оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины.