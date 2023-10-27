Дания отправила Украине новый пакет военной помощи на 522 млн долларов

 
bbcrussian.com
ФОТО: Shutterstock
Правительство Дании отправило Украине новый пакет военной помощи на сумму 522 млн долларов, в который в числе прочего войдет бронетехника и артиллерийские снаряды, сообщили украинские власти и датское Минобороны.

Как заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, в новый пакет войдет «дополнительная бронетехника для наших воинов: танки, БМП, дроны, снаряды для артиллерии».

Издание «Европейская правда» уточняет со ссылкой на Минобороны Дании, что Украина получит от Дании танки Т-72ЕА, БМП-2, а также артиллерийские снаряды, огнестрельное оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Зеленский добавил, что в четверг поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен «о наполнении нашего дальнейшего оборонного сотрудничества, о сохранении единства в Европе и среди всех наших партнеров, и о нашей формуле мира».

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