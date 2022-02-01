Дания отменяет все антиковидные ограничения

Дания со вторника, 1 февраля, отменяет все действовавшие в стране до этого дня ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе ношение защитных масок и обязанность предъявлять сертификат о вакцинации (так называемый "паспорт здоровья") для посещения определенных учреждений и мероприятий.
Лишь некоторые меры, связанные с контролем на въезде в страну, будут действовать в течение ближайших четырех недель.
На отмену ограничений правительство королевства пошло, несмотря на высокое число заражений в стране. По данным портала Worldometer, публикующего актуальную статистику по числу инфицирований коронавирусом в мире, с начала пандемии в Дании, население которой составляет около 5,8 млн человек, вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 1 667 768 жителей.
При этом было зафиксировано 3755 летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Побороть инфекцию удалось 1 117 188 заболевших.
Высокая доля привитых от COVID-19
Дания - первая страна в ЕС, постановившая отменить антиковидные ограничения на фоне широкого распространения в мире омикрон-варианта SARS-CoV-2. Правительство обосновало этот шаг высокой долей вакцинированных от COVID-19 в стране. Полностью привитыми от коронавируса в Дании считаются 81% населения. Это 4,72 млн человек.
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