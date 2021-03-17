Также президент США выразил уверенность в том, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы.
По словам Байдена, в начале января у него состоялся телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он сказал российскому президенту: «Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что это [вмешательство — прим. „Медуза“] имело место, то будьте готовы [к последствиям]», — сказал Байден.
@POTUS old @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/q0wcG3Vkqr pic.twitter.com/jU8SLFAI38— Biden_Squadron (@BidenSquadron) March 17, 2021
Интервью и фрагменты расшифровки опубликованы на сайте телеканала.
На фоне высказываний Байдена о Путине курс российского рубля на Московской бирже снизился, отмечает «Интерфакс». На 14:53 мск доллар стоил 73,69 рубля (+84 копейки), евро — 87,68 рубля (+93 копейки).
Национальная разведка США 16 марта опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия во время предвыборной кампании проводила «операции влияния», направленные на дискредитацию Джозефа Байдена, поддержку его соперника Дональда Трампа, а также подрыв доверия к выборам в целом и обострение социально-политических разногласий в Соединенных Штатах. По мнению авторов доклада, эти действия санкционировал лично президент России Владимир Путин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинения в адрес российских властей во вмешательстве в выборы категорически отвергли. Песков предположил, что публикация доклада — «повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении нашей страны».
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