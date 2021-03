Также президент США выразил уверенность в том, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы.

По словам Байдена, в начале января у него состоялся телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он сказал российскому президенту: «Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что это [вмешательство — прим. „Медуза“] имело место, то будьте готовы [к последствиям]», — сказал Байден.

@POTUS old @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/q0wcG3Vkqr pic.twitter.com/jU8SLFAI38