Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения своей бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген, заявившей в Сенате США об отказе компании принять меры для снижения вредного влияния соцсетей на детей и подростков. "Мы серьезным образом заботимся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье", - говорится в заявлении Цукерберга, опубликованном на его странице в Facebook. Он заявил, что многие утверждения Хауген "не имеют никакого смысла".

"В центре данных обвинений заложена идея, что нашим приоритетом является прибыль, а не безопасность и благополучие. Это просто неправда", - подчеркнул он.

Глава Facebook защитил план создать детскую версию Instagram

Цукерберг также защитил план создать версию Instagram для детей 10-12 лет, призвав не игнорировать сложившееся положение вещей, а создать сервисы, отвечающие потребностям подростков и обеспечивающие безопасность. "Реальность состоит в том, что молодые люди используют технологии", - подчеркнул он.

Одновременно Цукерберг назвал глобальный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp "худшим отключением за последние годы". "Мы провели последние 24 часа, думая о том, как можем укрепить наши системы против такого рода сбоев", - сообщил он и указал, что попросил руководителей компании сделать все, чтобы продемонстрировать общественности меры, которые принимаются в Facebook для обеспечения безопасности пользователей.

Обвинения экс-сотрудницы Facebook

Выступая на слушаниях в Сенате 5 октября, 37-летняя Хауген обвинила руководство Facebook в том, что ему известно о психологических проблемах, которые возникают у подростков, активно использующих соцсети, особенно Instagram. При этом компания не принимает никаких мер, чтобы бороться с наносимым вредом, а напротив, поощряет рост вовлеченности подростков в использование социальных сетей, заявила Хауген, около двух лет проработавшая в Facebook. По ее словам, компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.