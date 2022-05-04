ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для связи с ним

С начала российского вторжения в Украину все больше россиян идут на риск и пытаются установить контакт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей американских ведомств. "Обеспокоенные русские пытаются связаться с ЦРУ", поэтому управление решило предоставить им безопасный способ это сделать, сообщил в интервью газете 3 мая сотрудник разведслужбы на условиях анонимности.

Использовать TOR и VPN и не выходить на связь с домашнего или рабочего компьютера

Днем ранее ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке для установления с ним безопасного виртуального контакта. "Мы настоятельно просим Вас принять все надлежащие меры, чтобы обезопасить себя. Ваша безопасность превыше всего", - написало управление 2 мая в Facebook и призвало использовать для связи с ним браузер TOR или VPN-сервисы, провайдеры которых не находятся в России или Китае.

Кроме того, ЦРУ порекомендовало не использовать для связи с ним домашний или служебный компьютер, пользоваться обновленной версией браузера и режимом приватного просмотра, а после передачи информации удалять историю поиска. При обращении американская разведслужба попросила указывать страну нахождения, полное имя и должность, вид доступа к интересующей ЦРУ информации и контактные данные.

Тем самым в США надеются получить больше секретных данных от недовольных людей, которые с начала войны пытались связаться с ЦРУ, указали в интервью The Washington Post неназванные официальные лица США.