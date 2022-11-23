ЦРУ ищет россиян, недовольных войной в Украине: мы открыты для сотрудничества

Как отмечает Wall Street Journal, Марлоу использовал свое первое с момента вступления в должность в прошлом году публичное выступление, чтобы сделать предложение потенциальным агентам.

"Путин был в своем лучшем положении за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия является мощной державой, - сказал Марлоу в ходе выступления в Университете Джорджа Мейсона. - Он растратил все эти возможности. Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества".

Марлоу, назначенный на должность в июне 2021 года директором ЦРУ Уильямом Бернсом, владеет арабским языком и неоднократно возглавлял отделения агентства за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке, а также работал в ближневосточном отделе в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, пишет WSJ.

Его высказывания перекликаются с недавними заявлениями бывших старших офицеров ЦРУ о том, что недовольство многих россиян февральским вторжением в Украину является благодатной почвой для вербовки агентов среди недовольных действиями Москвы военных, бизнесменов и других людей, покинувших страну.

Глава британской внешней разведки МИ-6 заявил минувшим летом, что высылка западноевропейскими правительствами сотен подозреваемых в шпионаже россиян серьезно ограничила разведывательные операции Кремля.

"Было выслано около 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием, - заявил Ричард Мур в июле на форуме по безопасности в Аспене. - Мы считаем, что в Великобритании это, вероятно, вдвое сократило их способность вести свои дела и шпионить для России".