Люки между кораблем и станцией закрылись в 1 час 26 минут по московскому времени. Crew Dragon отстыковался от модуля Harmony американского сегмента станции в 3 часа 35 минут. После этого он совершил ряд маневров, сошел с орбиты (перед этим от корабля отделился необитаемый и негерметичный грузовой отсек), вошел в земную атмосферу и приводнился в Атлантическом океане при помощи четырех парашютов. Приводнение Crew Dragon произошло в Мексиканском заливе у побережья Флориды в 9 часов 56 минут по Москве (2 часа 56 минут по местному времени). Это было первое возвращение американского пилотируемого корабля в ночное время с 1968 года - тогда на Землю вернулся корабль "Аполлон-8". Район приводнения охраняли два патрульных катера Береговой охраны США.

На корабле SpaceX на Землю вернулись астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. Они прибыли на МКС на этом же корабле Crew Dragon в ноябре прошлого года. Через полчаса после приводнения корабля команда SpaceX погрузила Crew Dragon на специальное спасательное судно GO Navigator. После этого люк корабля был открыт, а членам экипажа помогли выбраться из корабля - они сообщили, что чувствуют себя хорошо. Вскоре астронавтов забрал вертолет.

На МКС остались семь членов экипажа. Это астронавты NASA Шейн Кимбро, Марк Ванде Хай и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.

Корабль Crew Dragon был разработан SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии. Он совершил первый полет к МКС в автономном режиме в марте 2019 года. Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время.

В итоге запуск корабля с людьми состоялся в конце мая 2020 года. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз". В начале августа 2020 года корабль вернулся на Землю, а в конце апреля этот же Crew Dragon доставил на МКС Кимбро, Макартур, Хосидэ и Песке.