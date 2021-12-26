COVID-19: во Франции число случаев заражения за сутки превысило 100 000

Во Франции число новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки впервые превысило 100 000. Это следует из обнародованной в субботу, 25 декабря, официальной статистики.

За минувшие 24 часа количество заразившихся составило 104 611. Уже третий день подряд этот показатель достигает максимума.

Свыше 50 000 новых случаев за сутки впервые было зарегистрировано 4 декабря. За три недели это число увеличилось более чем в два раза.

На фоне стремительного распространения омикрон-варианта Франция переживает пятую волну пандемии.

Макрон назначил заседание национального антикризисного совета

Президент Эмманюэль Макрон в этой связи назначил на вторую половину дня 27 декабря заседание национального антикризисного совета по борьбе с пандемией. Позднее состоится внеочередная встреча кабинета министров, посвященная преобразованию "паспортов здоровья" в "паспорта вакцинации". Изменения должны сделать недостаточным в дальнейшем наличие отрицательного теста на коронавирус для участия в общественной жизни страны. Кроме того, власти не исключают введения дальнейших ограничений в связи с увеличением числа инфицированных.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 9 088 371 заразившийся, с COVID-19 скончались 122 546 человек.

Ужесточен контроль для въезжающих из Великобритании

В середине декабря власти Франции заявили, что намерены усилить контроль для въезжающих в эту страну жителей Великобритании, где быстро распространяется новый омикрон-вариант. Так, срок действия тестов на антиген и ПЦР-тестов для прибывающих из Соединенного Королевства должен был быть сокращен с 48 часов до 24 часов. Кроме того, предполагалось уменьшить перечень оснований для въезда британцев во Францию.