Covid-19: ведущий китайский ученый считает, что утечку из лаборатории исключать нельзя

Джордж Гао, бывший директором Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний на протяжении большей части пандемии, в новом подкасте Би-би-си рассказал, что вопрос о происхождении коронавируса остается открытым.

"Для научной работы нужно сохранять непредвзятость. Нельзя исключать ничего", — сказал профессор Гао.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до сих пор неясно, как именно началась вспышка ковида. А китайское правительство отвергает любые предположения о том, что болезнь могла возникнуть в лаборатории в Ухане, где и были зарегистрированы первые случаи заражения.

Институт вирусологии



Уханьский институт вирусологии с самого начала пандемии вызывал пристальное внимание, как возможный центр распространения инфекции, поскольку именно в одной из его лабораторий ученые изучали коронавирус на летучих мышах.

Профессор Гао, в настоящее время занимающий пост вице-президента Национального фонда естественных наук Китая, рассказал Би-би-си, что в отношении Уханьского института вирусологии было проведено какое-то официальное расследование.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что китайское правительство, возможно, отнеслось к теории об утечки из лаборатории более серьезно, чем следует из его официальных заявлений.

"Правительство что-то организовало", — говорит он, но добавляет, что это расследование не касалось центра по контролю и профилактике заболеваний, который он тогда возглавлял. По его словам, Уханьский институт вирусологии проверяли эксперты из другого ведомства. Сам Гао не видел результатов их проверки, но слышал, что они ничего не нашли.

Ученый из Сингапура, профессор Ван Линфа, посетил Уханьский институт вирусологии, где он занимает пост почетного профессора, в январе 2020 года, как раз когда пандемия только набирала силу.

Он рассказал Би-би-си, что его коллега в институте, профессор Ши Чжэнли, беспокоилась о возможности утечки в лаборатории, но после дополнительной проверки отвергла такую возможность.

По словам Вана, вероятность того, что Ши или кто-то из ее команды скрывали факт утечки их лаборатории, "нулевая". Ван предложил ей взять у ее сотрудников анализы крови на антитела к ковиду еще в январе 2020 года, и все анализы оказались отрицательными.

Летучие мыши

Существует несколько теорий происхождения ковида, согласно которым он либо на самом деле возник в дикой природе, а в лаборатории его решили изучить, либо китайские ученые сами его и вывели, а уже потом он вырвался на свободу.

Разумеется, есть и конспирологические теории, согласно которым вирус создавался как биологическое оружие, однако никаких солидных оснований для подобных выводов пока обнаружить не удалось.

Многие ученые склоняются к естественной теории происхождения ковида и считают его источником тот самый рынок морепродуктов в Ухане, где продавалось все на свете от летучих мышей до енотов. Именно посетители этого рынка начали первыми обращаться в клиники с симптомами ковида.

Вирус, вызывающий ковид, почти наверняка когда-то появился в популяции летучих мышей. Но как он попал от летучих мышей к человеку — гораздо более спорный вопрос, и с самого начала существовало несколько вариантов.

Одна из них заключается в том, что вирус распространился естественным путем от летучих мышей к людям, возможно, через других животных. По мнению многих ученых, все доказательства указывают на то, что это наиболее вероятный сценарий.

Но другие считают, что нельзя исключить основную альтернативную возможность — вирус заразил кого-то из участников исследования, проводившегося с целью лучше понять угрозу вирусов, возникающих в природе.

Китайское правительство продвигает третью теорию, пока не подкрепленную никакими доказательствами.

Оно утверждает, что вирус пришел не из лаборатории или с рынка, а мог быть завезен в страну на упаковке замороженных продуктов.

"Так называемая "утечка из лаборатории" — это ложь, созданная антикитайскими силами. Она политически мотивирована и не имеет научной основы", — заявило посольство Китая в Великобритании.

Лабораторный след

Хотя Китай и не торопится делиться данными, сторонники первой версии утверждают, что сейчас имеется достаточно информации, в частности данных о первых случаях заболевания, и проб окружающей среды на рынке Хуанань, чтобы исключить возможность утечки из лаборатории.

Собственно, эта точка зрения существовала с самого начала пандемии. Например, в марте 2020 года была опубликована статья "Проксимальное происхождение Sars-Cov-2", ставшая одной из самых читаемых и самых противоречивых научных работ в последнее время.

Статью написали видные ученые-вирусологи, утверждавшие, что лабораторный сценарий происхождения ковида нельзя считать правдоподобным.

Ее подхватили мировые СМИ, и идея об утечке из лаборатории быстро отошла в область конспирологических теорий.

Однако в подкасте Би-би-си один из авторов статьи, профессор эпидемиологии Колумбийского университета в Нью-Йорке Иэн Липкин, заявил, что теперь сомневается в обоснованности этого вывода.

Профессор Липкин полагает, что полностью исключить лабораторный сценарий коронавируса не следует.

Хотя он по-прежнему считает рынок Хуанань наиболее правдоподобным вариантом появления ковида и не верит, что вирус был специально сконструирован, Липкин не готов полностью исключить сценарии распространения ковида из лаборатории.

В качестве версии он называет другую уханьскую лабораторию под управлением Уханьского центра по контролю заболеваний, расположенную всего в нескольких сотнях метров от Хуананьского рынка.

Известно, что в этой лаборатории собирали тысячи образцов крови и фекалий диких летучих мышей, и, согласно сообщениям в китайских СМИ, исследования иногда проводились без надлежащего защитного оборудования. Все это создает явный риск заражения.

"Сотрудники лаборатории могли заразиться, находясь в пещере и собирая летучих мышей", — говорит профессор Липкин, добавляя, что на момент написания той самой статьи в 2020 году он еще не знал об этой лаборатории и ее работе.

Профессор Липкин утверждает, что дальнейший анализ, указывающий на рынок Хуанань как на место происхождения вируса, не решает вопрос о происхождении вируса.

Вирус, по его словам, мог возникнуть где-то еще, а на рынке заметно усилиться и распространиться.

Так откуда он взялся?



В феврале этого года министерство энергетики США, контролирующее работу всех 17 ведущих биолабораторий страны, после кропотливого анализа пришло к выводу, что коронавирус "с низкой долей вероятности", но все же мог иметь именно лабораторное происхождение, то есть распространился в результате случайной утечки, скорее всего — в одной из лабораторий города Ухань.

ФБР еще в 2021 году пришло к выводу (но со средней степенью вероятности), что вирус мог вырваться из одной из китайских лабораторий. Четыре других американских агентства, изучавших этот вопрос, склоняются к мнению, что вирус имел естественное происхождение и передался от животных к людям.

Китайское правительство заявляет, что исключает и лабораторию, и рынок в качестве места возникновения ковида. Комментарии профессора Гао можно рассматривать как более научную версию этой позиции, поскольку в отсутствие внятных, неопровержимых доказательств он не исключает ни того, ни другого.

"Мы действительно не знаем, откуда взялся вирус… этот вопрос все еще открыт", — сказал он в интервью Би-би-си.

О том, так ли это, равно как и о происхождении ковида, ученые спорят до сих пор. При этом, во всяком случае, за пределами Китая, существует консенсус: Пекин не приложил достаточно усилий для поиска доказательств и вовремя не поделился собранными данными с научным миром.