Covid-19: в китайском городе Сиань вводится частичный локдаун

Кроме того, в этот период будут закрыты рестораны, а также различные культурные и развлекательные заведения. Такси и автомобилям из служб проката запрещено выезжать из города.
Вспышка из-за "омикрона"
С марта Китай борется с самой сильной вспышкой Covid-19 с начала пандемии, что обусловлено распространением омикрон-варианта коронавируса. В этом месяце в Сиане было выявлено 43 новых случая заражения. В декабре прошлого года в городе также действовал локдаун из-за вспышки инфекции, связанной с вариантом коронавируса "дельта".
СМИ отмечают, что в Китае по сравнению с другими странами мира выявляют небольшое число заражений. Однако власти страны преследуют политику "абсолютной нетерпимости" к Covid-19, прибегая к жестким ограничениям.
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