Covid-19: в Израиле более половины заболевших — дети, а ВОЗ советует не спешить с бустерами

Израиль: половина зараженных коронавирусом — дети

Число новых заражений в Израиле стало самым высоким за последние шесть недель. При этом на детей приходится более половины случаев, заявили в министерстве здравоохранения страны.

В среду, 8 декабря, было зарегистрировано 786 новых случаев. В последний раз показатели заражения были такими высокими 25 октября, когда коронавирус обнаружили у 929 человек.

Из 5 971 зараженных в стране 14% составляют дети в возрасте до 5 лет, а остальные 38% — это дети в возрасте от 5 до 11 лет, которым начали делать первую прививку в ноябре, но они все еще не считаются вакцинированными, так как с момента прививки не прошло достаточно времени.

Коэффициент R — среднее количество людей, инфицированных каждым носителем коронавируса — выросло до 1,09 — это означает, что заражаемость растет.

Цифры были получены после того, как на этой неделе после ханукальных каникул на уроки вернулись сотни тысяч израильских школьников. Все дошкольники и дети 1-6 классов должны были предъявить отрицательный экспресс-тест при возвращении в класс.

Несмотря на рост заражений, смертность в Израиле не растет. Так, за последние сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая. За последние семь дней от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли восемь человек.

В свете роста заражений премьер-министр Нафтали Беннетт заявил о введении ограничений в отношении непривитых израильтян.

Он предложил, чтобы люди, у которых нет "Зеленого пропуска" — свидетельства о том, что они были полностью вакцинированы менее чем 6 месяцев назад — не смогли посещать публичные места, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Кроме того, Беннет предложил полностью закрыть международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Однако, члены правительства назвали эти ограничения неоправданными.

Для того, чтобы ввести ограничения, Беннету нужно будет доказать, что эти шаги необходимы, только потом их введение может одобрить Высокий суд.

ВОЗ: спешка с бустерами усугубит неравный доступ стран к вакцинам



Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор остается неясным, так ли необходимы бустерные дозы вакцины тем, кто уже был полностью вакцинирован, для защиты от варианта "Омикрон", и призвала богатые страны не спешить расходовать вакцины, чтобы не усугублять и без того неравный доступ к прививкам.

"По мере того, как мы приближаемся к пониманию того, какой будет ситуация с "Омикроном", существует риск, что в богатых странах будет переизбыток вакцин, а в бедных их не хватит даже на первый укол", — предупредила глава отдела ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен.

Ее комментарий последовал после того, как были опубликованы первые предварительные лабораторные исследования "Омикрона". Они показали, что для получения такого же уровня защиты от "Омикрона", как от исходного штамма, необходимы не две, а три дозы вакцины Pfizer.

О'Брайен сказала, что ВОЗ сейчас изучает полученные данные. "Действительно, может оказаться, что дополнительные дозы имеют значение для обеспечения дополнительной защиты от "Омикрона", но пока слишком рано говорить об этом", — заявила Кейт О'Брайен.

По ее словам, в последние два месяца мир только начал устранять несправедливость в доступе к вакцинам, когда все больше партий отправляется в бедные страны, где многие люди из групп высокого риска и медицинские работники все еще не получили ни одной дозы вакцины.

Глава отдела ВОЗ по вакцинам предупредила, что если богатые страны начнут накапливать вакцины исключительно для своих граждан, это только продлит пандемию.

"Там, где люди не вакцинированы, будут появляться новые штаммы и распространяться по всему миру. И троекратная вакцинация одних, наряду с полным отсутствием прививок у других, с эпидемиологический точки зрения никак не остановит распространение вируса", — предупредила она.

ЕС: сроки действия сертификатов о вакцинации



Страны Евросоюза договариваются унифицировать сроки действия сертификатов о вакцинации, которые необходимы для поездок и посещения публичных мест.

Комиссия ЕС, которая занимается этим вопросом, предложила установить единый срок в девять месяцев с момента последней прививки, который будет действовать во всех странах Евросоюза.

Правительства ЕС неоднократно заявляли, что общий подход необходим, чтобы избежать коллапса в туристической индустрии.

Сейчас каждая страна самостоятельно устанавливает сроки действия сертификата о вакцинации. Так, во Франции и на Кипре это семь месяцев с момента последней прививки, в Греции — полгода.

Если соглашение будет подписано, новые правила о едином сроке сертификатов начнут действовать со следующего года.

Великобритания: обязательная вакцинация неэтична и непрактична



Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал обязательную вакцинацию неэтичной. Так он прокомментировал слова премьер-министра Бориса Джонсона о призыве к общенациональной дискуссии на тему обязательной вакцинации, так как, по его мнению, "использование ограничений для контроля над распространением коронавируса не может продолжаться бесконечно".

При этом Борис Джонсон также оговорился, что не хочет жить в обществе, где людей заставляют делать прививки. "Но если окажется, что только вакцины способны противостоять "Омикрону", тогда наступит момент, когда нам придется обсудить и такие способы борьбы с этой пандемией", — заявил Борис Джонсон.

Саджид Джавид сказал, что вакцинация должна быть личным решением человека, а заставлять людей делать прививки, как это происходит сейчас в некоторых европейских странах — неэтично.

В Австрии обязательная вакцинация будет введена с февраля 2022 года, в Германии обсуждают этот вопрос, а в Греции люди старше 60 лет, отказавшиеся от прививки, с января 2022 будут подвергаться ежемесячному штрафу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации во всех странах ЕС.

Министр здравоохранения Британии заявил, что не возражает против обязательной вакцинации медицинского и обслуживающего персонала, работающего с людьми из групп высокого риска.

"Но если вы спросите меня об обязательной всеобщей вакцинации, на практическом и этическом уровне я просто не думаю, что это сработает, потому что вакцинация должна быть личным решением", — сказал он в интервью Би-би-си.