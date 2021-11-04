COVID-19: в индустриальных странах упала ожидаемая продолжительность жизни

Пандемия COVID-19 привела к сокращению ожидаемой продолжительности жизни во многих промышленно развитых странах в 2020 году. В общей сложности речь идет о потере почти 28 млн лет жизни, говорится в докладе, опубликованном институтом демографических исследований имени Макса Планка в четверг, 4 ноября. Это в 5 раз больше, чем во время эпидемии гриппа 2015 года, указали специалисты.

Эксперты института в Ростоке вместе с коллегами из университетов Оксфорда и Кембриджа изучили 37 государств и обнаружили снижение показателя в 31 стране. Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни упала в России (2,33 года у мужчин и 2,14 года у женщин), США (2,27 года и 1,61 года соответственно) и Болгарии (1,96 года и 1,37 года соответственно).

В Германии ожидаемая продолжительность жизни тоже упала, однако менее чем на год. В то же время она выросла в Новой Зеландии, Норвегии и на Тайване, а в Дании, Исландии и Южной Корее - не изменилась, следует из исследования. Это может быть результатом успешных мер борьбы с пандемией, допускают авторы.

Распространение SARS-CoV-2 в мире

РНК-содержащий коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии обнаружен более чем у 248 млн жителей планеты, свыше 5 млн больных этой инфекцией скончались, около 225 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 46 млн) и летальных исходов (свыше 750 тысяч) приходится на США.