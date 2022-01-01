Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) выразил осторожный оптимизм в отношении перспектив развития ситуации с пандемией COVID-19. В 2022 году видится "свет в конце туннеля", заявил он вечером в пятницу, 31 декабря, в ходе традиционного новогоднего шоу общественно-правового телеканала ZDF у Бранденбургских ворот в Берлине.

По словам политика, распространение нового варианта коронавируса "омикрон" станет очередным испытанием. "Но похоже, что этот вариант несколько менее опасный, чем дельта-вариант", - сказал он по видеосвязи, добавив, что уже это является "светлым пятном".

Осторожный оптимизм вирусолога Дростена по омикрон-варианту

Ряд вирусологов в последнее время видят повод для осторожного оптимизма в дальнейшем развитии ситуации с пандемией коронавируса в Германии. В частности, ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) заявил в программе heute journal на ZDF, что данные из Южно-Африканской Республики, где впервые выявили омикрон-вариант, "в какой-то мере могут нас успокоить". Южная Африка "определенно дает нам возможность заглянуть в будущее, в эндемическую ситуацию, которая там сейчас зарождается", сказал он.

Лаутербах отметил, что разделяет мнение Дростена о возможности перехода COVID-19 в разряд эндемических заболеваний. "Я думаю, что мы сможем жить с коронавирусом. Что мы вновь вернемся к нормальной жизни. Мы боремся за это. И предстоящий год будет решающим", - заявил глава Минздрава ФРГ.

Рост заражаемости SARS-CoV-2 в Германии

Между тем уровень заражаемости коронавирусом в ФРГ продолжает расти третий день подряд. Семидневный коэффициент заражаемости за минувшие сутки поднялся с 214,9 до 220,3 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в субботу, 1 января. Неделю назад этот показатель составлял 242,9 случая. За 24 часа в стране зарегистрировано 26 392 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

Данные, публикуемые в праздничные дни, обычно ниже реальных показателей из-за меньшего числа проводимых тестов и неполной информации, поступающей от органов здравоохранения на местах, отмечают в RKI. Ранее Лаутербах говорил, что, по его оценкам, коэффициент заражаемости коронавирусом в стране в действительности в 2-3 раза выше, чем это следует из официальной статистики.

Показатель госпитализаций снижается

Кроме того, продолжает снижаться показатель госпитализаций с COVID-19, признанный в середине ноября важнейшим критерием для принятия антиковидных ограничений. По данным за 30 декабря, число пациентов с подтвержденной короновирусной инфекцией, поступивших в больницы в течение семи дней, составило 3,15 из расчета на 100 000 жителей. Еще в середине декабря этот показатель превышал отметку в 5.

В целом за все время пандемии в Германии коронавирусом заразились уже 7 176 814 человек, количество летальных исходов от легочного заболевания COVID-19 и его последствий за минувшие сутки увеличилось на 184 и достигло 112 109.