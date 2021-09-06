Правительство предлагает отказаться от обязательного соблюдения безопасной дистанции в два метра в закрытых помещениях. Правительство решило об этом на внеочередном заседании во второй половине дня в воскресенье.
Из закона будет исключено определение "близкого контакта", то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражаемости.
В дальнейшем дистанцию "близкого контакта" будут определять региональные управления органов государственной власти AVI.
Парламент еще должен одобрить предложение министров.
Премьер-министр Санна Марин (СДП) также заявила в радио-интервью премьер-министра, что ограничительные меры будут сняты, когда полный курс вакцинации пройдет более 80 процентов населения от 12 лет. Это касается также ношения масок.
По предположению Марин, это может произойти уже в октябре.
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