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По словам премьер-министра Санны Марин, ношение масок и прочие ограничительные меры могут быть отменены уже в октябре, пишет Yle.
Kaukės
Kaukės
© Shutterstock

Правительство предлагает отказаться от обязательного соблюдения безопасной дистанции в два метра в закрытых помещениях. Правительство решило об этом на внеочередном заседании во второй половине дня в воскресенье.

Из закона будет исключено определение "близкого контакта", то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражаемости.

В дальнейшем дистанцию "близкого контакта" будут определять региональные управления органов государственной власти AVI.

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Парламент еще должен одобрить предложение министров.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) также заявила в радио-интервью премьер-министра, что ограничительные меры будут сняты, когда полный курс вакцинации пройдет более 80 процентов населения от 12 лет. Это касается также ношения масок.

По предположению Марин, это может произойти уже в октябре.

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