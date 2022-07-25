COVID-19: Число случаев инфицирования превысило 570 млн

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило в мире 570 194 340 человек. Об этом свидетельствуют данные, которые в понедельник, 25 июля, приводит Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд). С начала пандемии количество умерших от последствий COVID-19 - составило более 6 384 340.

В перечне стран с более 20 млн зарегистрированных заразившихся лидируют США (90 410 386), на пятой строчке - Германия (30 331 133).

"Тревожный рост" числа вспышек

Между тем, как отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, страны - члены ЕС должны начать подготовку к новой волне пандемии осенью и зимой на фоне нынешнего "тревожного роста" числа вспышек. По словам комиссара ЕС, для самоуспокоенности нет места. "К сожалению, в условиях пандемии отмечен тревожный рост (случаев инфицирования. - Ред.) в нескольких странах", - указала она в интервью государственному радио Кипра.

"В течение последних двух месяцев мы готовились к осени и зиме, полностью осознавая, что следующая волна пандемии не может и не должна еще больше нагружать нашу экономику и наше общество - особенно в то время, когда они страдают от войны, вторжения в Украину и инфляции", - отметила Кириакидес.

По ее словам, Еврокомиссия обратилась к государствам-членам ЕС с просьбой ускорить бустерную вакцинацию лиц старше 60 лет и уязвимых групп населения.

"Этим месяцам предстоит стать подготовительными... Наши системы здравоохранения должны были готовы к возможным новым волнам пандемии, которые могут, к примеру, сочетаться с сезонным гриппом", - указала она.

Министр здравоохранения ФРГ заявил о необходимости новых мер

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) 21 июля во время визита в Вашингтон предупредил об угрозе новой катастрофической волны COVID-19 при отсутствии необходимых мер по сокращению новых заражений. "Если мы начнем осень просто так - без дополнительных мер защиты, без масок, без всего, - это будет означать, что число заразившихся резко возрастет, а реанимационные отделения будут перегружены", - заявил он агентству dpa.

Немецкий политик подчеркнул необходимость новых противоэпидемических мер. О конкретных готовящихся шагах он не сообщил, но указал на конфиденциальные консультации с различными ведомствами, в том числе с министерством юстиции. Действующие в настоящее время меры истекают 23 сентября, и до этого времени власти примут новый план по снижению числа инфицированных, добавил Лаутербах.