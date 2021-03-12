Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 1440 случаев на миллион человек. Один из чешских иммунологов, пожелавший остаться неизвестным, грустно пошутил, что чехам не понадобится вакцина, поскольку коронавирусом переболело уже так много человек, что страна находится на грани достижения коллективного иммунитета и без всяких прививок.

В Польше ситуация не намного лучше, чем в Чехии. В среду правительство зафиксировало самое большое количество заражений с конца ноября — 17 260 за один день. Похожая ситуация и у других соседей — в Венгрии число новых случаев сравнялось с пиковыми цифрами в декабре — в день заболевает более 6 тыс. человек.

Уровень смертности здесь также один из самых высоких — главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер назвала ситуацию "очень серьезной", а премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что число госпитализаций может вырасти до 20 тыс. с нынешних 8 тыс. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей использование российской вакцины "Спутник V", вакцину получили около 10% населения.

Число смертей и новых случаев заражения неуклонно растет и в Словакии. Премьер-министр страны Игорь Матович во вторник призвал агентство ЕС по лекарственным средствам ускорить одобрение российской вакцины, предупредив, что на карту поставлены жизни. Ранее Матович приобрел два миллиона доз "Спутника V", не дожидаясь вердикта ЕС и не предупреждая соседей по альянсу.

Во Франции, стране, которая сильно пострадала во время первой волны, число пациентов в отделениях интенсивной терапии не снижается, в среду умерло еще 264 человека. Власти говорят, что положение в больницах крайне тревожное, но успокаивают общественность тем, что находятся на пути к массовой вакцинации. С момента начала вакцинации всего 2 миллиона из 67 миллионов населения Франции были вакцинированы.

В Испании, которая была еще одной горячей точкой на карте борьбы с коронавирусом в первую волну, число случаев новых заражений резко упало. Еще в конце января здесь фиксировали около 900 случаев на 100 тыс. человек, а в среду 10 марта — всего 153 случая.

Испанские врачи начали бессрочную забастовку, требуя улучшения условий труда. Это первая в истории страны совместная забастовка всех служб здравоохранения, от больниц до поликлиник, от домов престарелых до служб экстренной помощи.

"Мы сыты по горло", — под таким лозунгом врачи вышли на улицы, чтобы добиться 35-часовой рабочей недели и сокращения числа ночных смен.

В Италии число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения начало расти с середины февраля и сегодня достигло 22 409 — почти на 3 тыс. больше, чем днем ранее.

С начала пандемии от коронавируса здесь умерли 100 811 человек. Из-за пандемии средняя продолжительность жизни в Италии в 2020 году сократилась почти на один год — до 82,3 года, сообщило в среду национальное статистическое управление Istat. В 2019 году Италия занимала первое место в Евросоюзе по этому показателю.