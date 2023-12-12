COP28 продлили из-за споров об итоговом документе

"Вызывающим разочарование" и "неприемлемым" назвала этот документ министр иностранных дел Германии , член партии "зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Мы не можем поддержать этот текст", - констатировала она.

В начале конференции генсек ООН Антониу Гутерриш призывал ее участников принять решение о полном отказе от ископаемых энергоносителей. Однако ряд нефтедобывающих стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравияи Россия, не поддержали эту инициативу. В насчитывающем 21 страницу проекте итогового заявления COP28, по данным СМИ, не прописано конкретное решение о полном отказе от угля, нефти и газа. Вместо этого там содержится расплывчатый призыв ограничивать их использование.

Основным пунктом разногласий является отношение участников конференции к закреплению в итоговом документе обязательства добиваться полного отказа от ископаемых источников энергии, то есть угля, нефти и газа. На принятии этого решения настаивают, в первую очередь, Германия , Евросоюз и США . Против выступают, среди прочих, страны - члены ОПЕК Саудовская Аравия и Россия.

Аналогичную критику выразил представитель США Джон Керри. "Язык, которым в тексте договора говорят об ископаемых источниках энергии, не выдерживает проверки на способность достичь цели по ограничению глобального потепления уровнем в 1,5 градуса", - заявил он.

Глубокое разочарование выразили и делегации островных государств, которые по оценкам экспертов, могут исчезнуть с лица планеты в результате подъема уровня мирового окена, вызванного потеплением. Так, Джон Силк - представитель тихоокеанского государства Маршалловы острова заявил журналистам: "Мы приехали на конференцию не для того, чтобы подписать свой смертный приговор".

В свою очередь, представительница Саудовской Аравии Нура Алисса подчеркнула, что итоговое решение "должно работать для всех". "Оно должно быть содержательным, должно иметь смысл, чтобы отвечать интересам каждой страны в этом зале, а не одних в ущерб другим", - указала она.