Coca-Cola вновь регистрирует свои бренды в России

Уточняется, что заявки касаются „безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и другой продукции“, что соответствует 32-ому и 33-ему классу Международной классификации товаров.
Уход Coca-Cola с российского рынка
В марте 2022 года, вскоре после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. В июне того же года в компании сообщили, что перестают производить и продавать свои напитки в РФ.
На тот момент компания владела Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и другими брендами. „Дистрибьютор Coca-Cola HBC сменил название на Multon Partners и сосредоточился на производстве и продаже местных брендов - соков „Добрый“, Rich и „Моя семья“, - напоминает онлайн-издание РБК.
Самая узнаваемая газировка в России
Наблюдатели полагают, что The Coca-Cola Company вновь регистрирует свои бренды на российском рынке, чтобы не потерять права на них. Правовая охрана брендов может быть прекращена, если на территории России их не будут использовать в течение трех лет.
Согласно исследованию, проведенному институтом Ipsos в 2022 году, на тот момент Coca-Cola была самым узнаваемым брендом газированной воды в России. „Эту торговую марку знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. Fanta входила в пятерку лидеров узнаваемости, ее знали 93% покупателей“, - пишет РБК.