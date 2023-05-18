CNN: ЗРК Patriot получил минимальные повреждения в результате российского ракетного удара

По словам источников, система продолжает функционировать, радар, один из важнейших элементов, не поврежден. Скорее всего, Patriot не нужно будет везти на ремонт.
CNN отмечает, что пока неясно, какая именно часть комплекса повреждена и произошло ли это при попадании ракеты или ее падающих обломков.
Как сообщалось, в ночь на 16 мая Киев подвергся мощному обстрелу. Украинская сторона заявила о том, что все российские беспилотники и ракеты, в том числе "несбиваемые" "Кинжалы", были сбиты, а Минобороны РФ заявило об уничтожении "Кинжалом" зенитного ракетного комплекса Patriot.
Вечером 17 мая Минобороны РФ заявило, что в ночь на 16 мая ракетой "Кинжал" были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок Patriot.
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